Москвичам запретили передвигаться на машине вдвоем и собираться на улице по трое

Москвичам запретили передвигаться на машине вдвоем и собираться на улице по трое
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Первый штраф по закону о нарушении карантина в России вынесли за перепарковку машины
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В Москве введены новые меры, принимаемые в столице в связи с пандемией вируса COVID-19. Режим самоизоляции в Москве накануне был продлен до 1 мая. Об этом пишет «Коммерсант»

В частности, передвижение на автомобиле по городу теперь разрешено только по одному, исключение — совместная самоизоляция.

Также нарушением будет считаться появление на улицах города вместе трех и более человек вместе. Если у подъезда будет сидеть компания из трех человек, им грозит штраф в 4 тысячи рублей. За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается до 5 тыс.

Как заявили в Главном управлении МВД по Москве, к 3 апреля составлено 145 протоколов о нарушении самоизоляции.

Также для граждан, находящихся на домашнем лечении или карантине по причине прибытия из стран с неблагоприятном эпидемической обстановкой устанавливается контроль передвижений при помощи системы городского видеонаблюдения и геолокации сотовых операторов.

 

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