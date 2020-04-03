Первый штраф по закону о нарушении карантина в России вынесли за перепарковку машины

Первый штраф по закону о нарушении карантина в России вынесли за перепарковку машины
Виталий Невар / Новый Калининград
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Первый штраф за нарушение карантина в России получил житель Уфы. Как сообщает «Коммерсантъ», мужчина вышел в ночь на 2 апреля во двор, чтобы перепарковать машину своей знакомой. В этот момент его задержали полицейские, патрулировавшие улицу.

По решению суда жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей. В решении содержится ссылка на указ главы Башкирии Радия Хабирова от 31 марта, которым в регионе был введён режим повышенной готовности к ЧС по коронавирусу. В протоколе указано, что молодой человек находился «в общественном месте без справки от работодателя».

«В суде задержанный, который не воспользовался помощью адвоката, полностью признал свою вину. Он заявил, что о введении режима самоизоляции не знал», — отмечает издание.

В среду, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков. За нарушение санитарных правил в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания для граждан предусмотрено денежное наказание в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

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