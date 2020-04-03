«По прописке»: власти ограничивают въезд во все приморские города региона в выходные

«По прописке»: власти ограничивают въезд во все приморские города региона в выходные
Виталий Невар / Новый Калининград
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Доступ на автомобилях во все приморские муниципалитеты Калининградской области в предстоящие выходные будет осуществляться по прописке либо при подтверждении права собственности на жилье. Электрички туда будут ходить «в усеченном формате». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Нужен какой-то документ, который удостоверяет, что вы действительно не просто едете погулять, а едете туда, где у вас есть какой-то объект недвижимости. Точно так же и с работой. У нас большая категория работает и ограничивать никто не планирует». — пояснил журналистам вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов.

Четко ответить на вопрос, как доказать, что ты едешь в приморский город по работе, он не смог. «Когда человек едет на машине, никакого вреда он не наносит. То есть он сидит в машине и прочее. Поэтому вопрос в том, куда он приехал. Если он приехал на работу — пусть работает. Если он приехал куда-то погулять — другая история».

Ранее об ограниченном доступе заявил глава администрации Янтарного Алексей Заливатский. «Выходные прогнозируются солнечные. Судя по прошлому опыту, необходимы будут дополнительные меры защиты. Всех малосознательных любителей попутешествовать к морю предупреждаю... Не надо. Въезд в Янтарный на этих выходных будет контролироваться постами ГИБДД. Пропускаем только по прописке либо при подтверждении права собственности на жилье. Променад закрыт. Извините», — написал он.

Ранее власти заявили о сокращении в Калининградской области количества пригородных поездов и автобусов на срок с 28 марта по 5 апреля. В частности, пригородные поезда в этот период курсируют только утром и вечером, чтобы доставить на работу и с работы тех, кто не уходит на выходные.


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