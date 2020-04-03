Минздрав: распространение коронавируса в РФ идет по благоприятному сценарию

Минздрав: распространение коронавируса в РФ идет по благоприятному сценарию
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: 1,5-2% ВВП: Центробанк оценил возможные потери экономики РФ из-за месяца карантина
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что в России ситуация с распространением коронавируса идет по благоприятному сценарию. Об этом он заявил на брифинге, уточнив, что имеет в виду кривую роста заболеваемости, пишет «Интерфакс».

«Введенные меры реально повлияли на поступление больных, тяжесть больных», — констатировал министр.

Также Мурашко рекомендовал в целом поддерживать свой иммунитет и призвал сократить потребление алкоголя. «Это то, что позволит минимизировать вредное влияние на так нужные сегодня защитные силы организма», — пояснил он.

Ранее 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден и нельзя исключать «развитие событий по самому сложному сценарию».

На утро 3 апреля в России было подтверждено 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, за сутки их число выросло на 601. 34 заболевших умерли.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter