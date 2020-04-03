Минздрав: распространение коронавируса в РФ идет по благоприятному сценарию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что в России ситуация с распространением коронавируса идет по благоприятному сценарию. Об этом он заявил на брифинге, уточнив, что имеет в виду кривую роста заболеваемости, пишет «Интерфакс».

«Введенные меры реально повлияли на поступление больных, тяжесть больных», — констатировал министр.

Также Мурашко рекомендовал в целом поддерживать свой иммунитет и призвал сократить потребление алкоголя. «Это то, что позволит минимизировать вредное влияние на так нужные сегодня защитные силы организма», — пояснил он.

Ранее 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден и нельзя исключать «развитие событий по самому сложному сценарию».

На утро 3 апреля в России было подтверждено 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, за сутки их число выросло на 601. 34 заболевших умерли.