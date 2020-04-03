БФУ им. Канта закрывается до конца апреля

С 4 апреля по 30 апреля в БФУ им. И. Канта устанавливаются нерабочие дни. Как сообщается на официальном сайте вуза, соответствующий приказ издал ректор университета Александр Федоров.



Согласно документу, на указанный период за всеми категориями работников за исключением лиц, определенных приказом, будет сохранена заработная плата.

Напомним, накануне Владимир Путин сообщил, что все дни до 30 апреля в России также будут нерабочими в связи необходимостью ограничить социальные контакты из-за пандемии коронавируса.

