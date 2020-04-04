Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остаются 205,6 тыс. человек

В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса с начала 2020 года побывало 389 235 человек. Под контролем остаются 205 612 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в субботу, 4 апреля.



В мире по состоянию на 08:00 по мск 4 апреля зарегистрировано 1 млн 99 тыс. 705 подтверждённых случая (прирост за сутки 85 561 случаев; 8,4 %). В 176 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 016 830 случаев (за последние сутки прирост 85 488; 9,2%). Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Малави (3 завозных случая из Индии и 2 контактных лица).