Более 2 тыс. россиян хотят вернуться из США из-за пандемии коронавируса

Более 2 тыс. россиян хотят вернуться из США из-за пандемии коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Из США на фоне пандемии коронавируса домой хотят вернуться более 2 тысяч россиян. Как передаёт «Интерфакс», об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«По нашим данным, на территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — сказал он журналистам.

По словам Антонова, многие российские граждане в США «оказались действительно в очень сложном положении» из-за пандемии коронавируса, а не только те, кто не смог вылететь в пятницу 3 апреля рейсом «Аэрофлота» Нью-Йорк-Москва.

«У многих были куплены билеты на апрель и май. Мы знаем о проблемах наших соотечественников из первых уст — через звонки на наши круглосуточные „горячие линии“, из сообщений в соцсетях и по электронной почте», — пояснил Антонов.

Он добавил, что посольство в первую очередь обеспечило гостиницей с горячим питанием полсотни россиян, застрявших в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter