Более 2 тыс. россиян хотят вернуться из США из-за пандемии коронавируса

Из США на фоне пандемии коронавируса домой хотят вернуться более 2 тысяч россиян. Как передаёт «Интерфакс», об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.



«По нашим данным, на территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — сказал он журналистам.

По словам Антонова, многие российские граждане в США «оказались действительно в очень сложном положении» из-за пандемии коронавируса, а не только те, кто не смог вылететь в пятницу 3 апреля рейсом «Аэрофлота» Нью-Йорк-Москва.

«У многих были куплены билеты на апрель и май. Мы знаем о проблемах наших соотечественников из первых уст — через звонки на наши круглосуточные „горячие линии“, из сообщений в соцсетях и по электронной почте», — пояснил Антонов.

Он добавил, что посольство в первую очередь обеспечило гостиницей с горячим питанием полсотни россиян, застрявших в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.