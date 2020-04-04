Минпросвещения допустило продление учебного года в российских школах

Уроки в российских школах на фоне ситуации с коронавирусом могут продлить до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передаёт «Интерфакс».
«Что касается сегодняшней ситуации, то до 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала ЕГЭ. Что касается дальнейшей ситуации, то мы будем смотреть, как в целом ситуация будет развиваться, и все решения, как только они будут приняты, мы об этом обязательно расскажем», — сказал Кравцов в субботу, 4 апреля.Также Кравцов не исключил ещё одного переноса ЕГЭ, однако соответствующее решение пока не принято. Минпросвещения будет готово принять дополнительные меры защиты выпускников на ЕГЭ, но думать об этом преждевременно. Ранее старт ЕГЭ перенесли на 8 июня.
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