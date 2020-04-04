Минпросвещения допустило продление учебного года в российских школах

Уроки в российских школах на фоне ситуации с коронавирусом могут продлить до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передаёт «Интерфакс».



«Что касается сегодняшней ситуации, то до 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала ЕГЭ. Что касается дальнейшей ситуации, то мы будем смотреть, как в целом ситуация будет развиваться, и все решения, как только они будут приняты, мы об этом обязательно расскажем», — сказал Кравцов в субботу, 4 апреля.