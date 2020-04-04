В Калининградской области коронавирусом заразились три медработника

В Калининградской области три медработника заразились коронавирусом, сообщил в субботу, 4 апреля, журналистам министр здравоохранения Александр Кравченко.



«У нас уже не один, к сожалению, медработник болеет на сегодня. Таких людей уже трое», — сказал он. Однако результаты ещё не подтверждены референс-центрами.

Среди заболевших медработник госпиталя, врач из Зеленоградска, которая выезжала в Испанию на мартовских праздниках, и замглавврача одной из поликлиник, о котором ранее говорил губернатор Антон Алиханов.

По словам Кравченко, медработников, работающих с заражёнными и группами риска, решили обязательно тестировать только на этой неделе.

«По каждому медику, как и по любому другому человеку, выявляется группа близких контактов. Обследуется только самый близкий круг. Кроме того, если медработник работал с пациентом, у которого подтверждения коронавирусная инфекция, и этот медработник работал в средствах индивидуальной защиты, и я имею в виду не противочумный костюм — достаточно маски и шапочки, то этого человека мы даже не должны сегодня отстранять от работы. Должны взять его под наблюдение и в определённые периоды проводить тесты и безусловно наблюдать за ним с точки зрения развития первых признаков заболевания. В принципе, человек без признаков заболевания не опасен реально для окружающих. На этом и основаны сегодня все эти ограничительные мероприятия, карантины и прочее», — пояснил министр.