В Калининградской области выздоровели ещё три человека

В Калининградской области после лечения от коронавируса выписали ещё трёх человек. Всего на данный момент в регионе известно о 8 выздоровевших, сообщил в субботу, 4 апреля, журналистам глава регионального минздрава Александр Кравченко.



«У нас сегодня ситуация в области оценивается в принципе как более-менее такая ничего. У нас сейчас в инфекционной больнице лежит 71 человек, из который 45 — посещавшие другие страны. Официально подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 19 в регионе зафиксировано, при этом 8 человек уже выписались с полным выздоровлением», — сообщил он.

Также ещё у 23 человек положительный результат показали региональные тесты, теперь ожидаются результаты из референс-центров. Ранее о потенциально 40 заболевших говорил губернатор Антон Алиханов.

«Среди пролеченных были довольно-таки тяжёлые формы, у нас была одна девушка 88 лет, которая неделю провела в реанимации, но, собственно, те методические рекомендации, та терапия, которая сегодня рекомендуется Минздравом РФ, абсолютно эффективна, поэтому мы в общем-то удовлетворены теми результатами, которые получаем. Подошли к тому периоду, когда мы раз в два дня кого-то выписываем. Соответственно это люди, которые были подтверждены, пролечены и имеют несколько раз отрицательный тест. Полное выздоровление», — подытожил Кравченко.