Алиханов: в Калининградской области заразился коронавирусом врач

В Калининградской области зафиксировали случай заражения коронавирусом врача. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в понедельник, 30 марта.



«Это случай, который мы уже можем отнести к пандемическому, то есть заражение внутри региона от кого-то. Пока ещё эпидрасследование не завершено, но условно подтверждённые анализы одного из врачей есть», — сказал губернатор.

По его словам, инфекцию обнаружили у заместителя главврача одной из поликлиник. «Поэтому ещё раз обращаю внимание на то, что это серьёзное дело, если уж и врачи заражаются», — отметил Алиханов.