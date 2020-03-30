Алиханов: в Калининградской области заразился коронавирусом врач

Алиханов: в Калининградской области заразился коронавирусом врач
Антон Алиханов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области зафиксировали случай заражения коронавирусом врача. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в понедельник, 30 марта.

«Это случай, который мы уже можем отнести к пандемическому, то есть заражение внутри региона от кого-то. Пока ещё эпидрасследование не завершено, но условно подтверждённые анализы одного из врачей есть», — сказал губернатор.

По его словам, инфекцию обнаружили у заместителя главврача одной из поликлиник. «Поэтому ещё раз обращаю внимание на то, что это серьёзное дело, если уж и врачи заражаются», — отметил Алиханов.

По состоянию на 30 марта в Калининградской области остаются под наблюдением из-за коронавируса 1620 человек. Официально заражение инфекцией подтверждено у 12 человек, результаты обследования по ещё десяти заболевшим направили на подтверждение. Два жителя региона выздоровели.

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