Калининградская область вошла в число лидеров по заболеваемости коронавирусом

Калининградская область вошла в лидеры по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения. На первом месте находится Москва, на втором- Коми, на третьем — Бурятия, пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.



«Должна сказать, что лидерами у нас являются Москва, причем, я хочу сказать, что мы считаем лидером не исходя из количества абсолютного, мы считаем исходя из количества граждан, которые приводятся на 100 тысяч населения. Это важно для понимания, поскольку распространение считается именно по этому показателю, а не по показателю абсолютно заболевших», — сказала Голикова на брифинге.

«Соответственно, на первом месте — Москва, на втором — Республика Коми, затем Республика Бурятия, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Калмыкия, Калининградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пензенская область», — уточнила она.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.