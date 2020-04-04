Каждый четвёртый заражённый коронавирусом в России не имеет симптомов

Каждый четвёртый заражённый коронавирусом в России не имеет симптомов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Около четверти заразившихся новым коронавирусом в России переносят его без симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».

«Цифры на вчерашний день — это 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% — люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», — сказала Попова журналистам.

По последним данным, в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

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