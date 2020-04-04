Глава Роспотребнадзора рассказала, как чаще всего передаётся коронавирус

В большинстве случаев коронавирус нового типа передаётся капельным путём. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.



«Я бы хотела сказать об особенностях вируса, которые мы знаем на сегодняшний день. Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем — 96% случаев связаны с капельным путем. И только 4% или 6% у разных исследователей — это воздушный путь», — сказала она.

По словам Поповой, «вирус тяжелый и передается в капле». Этим и определяется ряд введенных мер, пояснила она. «Мы знаем, что индекс репродукции этого заболевания [таков, что] один заболевший с яркой клиникой способен заразить трех человек. Если это бессимптомное лечение, то один такой человек способен инфицировать еще одного человека. Из этого строятся все математические модели, расчеты», — добавила глава Роспотребнадзора.

Также, по ее словам, вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа.