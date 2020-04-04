Власти разъяснили, при каких условиях стройбизнес может продолжать работу

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининградской области позволили строительным и коммунальным организациям продолжать работу при условии соблюдения некоторых условий. Соответствующий приказ подписал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

В частности, в документе указано, что учитывая высокую социальную составляющую деятельности организаций строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства во время карантина могут работать некоторые организации. Это касается строительства многоквартирных домов, работ по государственным и муниципальным контрактам, работ по объектам, имеющим важное государственное и социально-экономическое значение, проектов для всех этих объектов. Также работу могут продолжать ресурсоснабжающие организации, производители и поставщики стройматериалов, организации ЖКХ, службы заказчиков, центры экспертизы и так далее.

Однако для продолжения работы руководство этих организаций должно обеспечить строгое соблюдение мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. В частности, на рабочем месте всегда должен быть запас антисептиков, у всех сотрудников должны измерять температуру, к работе не допускаются люди старше 65 лет и люди из группы риска, все помещения должны дезинфицироваться и проветриваться каждые два часа.

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