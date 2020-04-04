Министр: ЦГКБ постепенно освобождается от других направлений под коронавирус

Министр: ЦГКБ постепенно освобождается от других направлений под коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
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Перепрофилирование ЦГКБ Калининграда в резервный пункт для приема больных с коронавирусной инфекцией еще продолжается, другие направления медпомощи там сворачиваются постепенно. Об этом журналистам в субботу, 4 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Сейчас там отделение пульмонологии, но освобождается больница поэтапно. Мы не можем просто махнуть палочкой, все остановить, больных вывести на улицу, врачей куда-то отправить. Безусловно нет, поэтому мы поэтапно уже в течение недели снижаем потоки нагрузки экстренной помощи на них, высвобождаем врачей. Часть врачей сейчас постепенно переходит в БСМП и в областную больницу по своим направлениям, кто будет там, чтобы их укрепить, потому что нагрузка на них возрастает. И все, в принципе там по итогу сейчас будет работать только отделение на лечение пневмоний и в случае ухудшения эпидситуации они будут принимать коронавирус», — сказал министр. Он также пояснил, что освобождаться будут все корпуса многопрофильной больницы, включая детские.

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