Кравченко: мы не используем подготовленные для лечения коронавируса мощности и на 30%

Кравченко: мы не используем подготовленные для лечения коронавируса мощности и на 30%
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В минздраве рассказали, почему здоровых людей тестировать опасно
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Регион сейчас не использует подготовленные для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией мощности и на 30%. Об этом журналистам в субботу, 4 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда». Согласно мобилизационному плану, в регионе суммарно должно быть развернуто 507 коек.

«У нас инфекционная больница, в которой 200 коек и есть реанимационное отделение, которое не полное. Сейчас в реанимации двое больных, они в общем с положительной динамикой, хотя это тяжелые больные, тяжело их лечить. Через реанимацию с пневмонией проходило много больных из тех, кого мы выписали — почти все. Но кроме этого у нас инфекционный стационар резервный развернут полностью на базе нового корпуса БСМП, это то, что мы строили к ЧМ-2018, это современный корпус, он полностью оснащен дыхательной аппаратурой и возможностью разных видов респираторной поддержки, кислородной терапии так называемой, которая важна для пациентов, которые будут болеть тяжелой формой. Там 100 койко-мест, оснащенных кислородом. И еще плюс 45 мы развернули вне кислорода и там еще есть резерв для дополнительных коек, если нам это понадобится. Это резервный стационар, в котором пока нет ни одного больного с коронавирусом, но мы туда переводим пациентов из инфекционной больницы, у которых диагноз снимается, которые не нуждаются уже в этой специфической терапии. Они там», — пояснил министр.

Еще 30 резервных коек развернуто в больнице Гусева, а остальные разворачиваются в ЦГКБ. «Коронавирус в ЦГКБ лечить не начали. И начнут тогда, когда в этом будет острая необходимость и будет уже занята БСМП. Это больница второй линии развертывания, там будет плюс-минус 350 дополнительных коек, чуть меньше. Из которых 70% будут оснащены кислородов и тоже они будут готовы к приему тяжелых больных. Сегодня мы на базе ЦГКБ стараемся аккумулировать тяжелые пневмонии. И в этой группе мы тоже будем находить коронавирусную инфекцию, потому что так просто работает эта вся история. Мы уже там обнаружили двух пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, причем обнаружили достаточно быстро, в течение двух суток после поступления и эти пациенты сразу были переведены в инфекционную больницу. Поэтому тяжелые пневмонии сегодня лечатся в ЦГКБ, а риски контакта с инфекцией мы минимизировали с областной больницей чтобы многопрофильный стационар сохранить для тех, у кого эти риски минимальные», — пояснил Кравченко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter