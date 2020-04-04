Кравченко: мы не используем подготовленные для лечения коронавируса мощности и на 30%

Регион сейчас не использует подготовленные для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией мощности и на 30%. Об этом журналистам в субботу, 4 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда». Согласно мобилизационному плану, в регионе суммарно должно быть развернуто 507 коек.

«У нас инфекционная больница, в которой 200 коек и есть реанимационное отделение, которое не полное. Сейчас в реанимации двое больных, они в общем с положительной динамикой, хотя это тяжелые больные, тяжело их лечить. Через реанимацию с пневмонией проходило много больных из тех, кого мы выписали — почти все. Но кроме этого у нас инфекционный стационар резервный развернут полностью на базе нового корпуса БСМП, это то, что мы строили к ЧМ-2018, это современный корпус, он полностью оснащен дыхательной аппаратурой и возможностью разных видов респираторной поддержки, кислородной терапии так называемой, которая важна для пациентов, которые будут болеть тяжелой формой. Там 100 койко-мест, оснащенных кислородом. И еще плюс 45 мы развернули вне кислорода и там еще есть резерв для дополнительных коек, если нам это понадобится. Это резервный стационар, в котором пока нет ни одного больного с коронавирусом, но мы туда переводим пациентов из инфекционной больницы, у которых диагноз снимается, которые не нуждаются уже в этой специфической терапии. Они там», — пояснил министр.

Еще 30 резервных коек развернуто в больнице Гусева, а остальные разворачиваются в ЦГКБ. «Коронавирус в ЦГКБ лечить не начали. И начнут тогда, когда в этом будет острая необходимость и будет уже занята БСМП. Это больница второй линии развертывания, там будет плюс-минус 350 дополнительных коек, чуть меньше. Из которых 70% будут оснащены кислородов и тоже они будут готовы к приему тяжелых больных. Сегодня мы на базе ЦГКБ стараемся аккумулировать тяжелые пневмонии. И в этой группе мы тоже будем находить коронавирусную инфекцию, потому что так просто работает эта вся история. Мы уже там обнаружили двух пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, причем обнаружили достаточно быстро, в течение двух суток после поступления и эти пациенты сразу были переведены в инфекционную больницу. Поэтому тяжелые пневмонии сегодня лечатся в ЦГКБ, а риски контакта с инфекцией мы минимизировали с областной больницей чтобы многопрофильный стационар сохранить для тех, у кого эти риски минимальные», — пояснил Кравченко.