В минздраве рассказали, почему здоровых людей тестировать опасно

В минздраве рассказали, почему здоровых людей тестировать опасно
Виталий Невар / Новый Калининград
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В региональном минздраве считают нецелесообразным и даже опасным на данный момент поголовное тестирование население на наличие коронавирусной инфекции. Об этом журналистам в субботу, 4 апреля, сообщил глава ведомства Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Частные медклиники, которые должны вскоре подключиться к тестированию, не будут работать для проверки всех желающих. Их мощности скорее всего будут задействованы для тестирования медперсонала из группы риска, который работает с пациентами, у которых подтвержден или подозревается коронавирус.

«Сегодня не предусмотрено рутинного тестирования для населения. Питер эту попытку предпринимал, это неэффективно и бессмысленно, потому что во-первых, однократный тест не имеет никакого смысла, а во-вторых люди, которые прошли этот тест, а потом заболевают, они в полной уверенности, что у них этой инфекции нет, а это к сожалению играет злую шутку с окружающими этих людей. Это очень такая порочная практика, поэтому сегодня речь не идет о тестировании, чтобы человек мог взять бумажку, получить что вот, у меня нет коронавируса и гордиться. Это опасно, но каждому это не объяснишь, поэтому сегодня об этом речь не идет», — пояснил министр.

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