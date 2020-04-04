Часть медиков ЦГКБ отправляют в отпуск без содержания и снова принимают на работу

Врачи Центральной городской клинической больницы Калининграда будут отправлены в отпуск без содержания, а затем приняты на работу в другие медучреждения. Таков механизм перераспределения врачей по другим учреждениям. Об этом журналистам в субботу, 4 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Персонал будет перераспределен по тем учреждениям, которые возьмут нагрузку. Ну к примеру там было отделение, которое занималось инсультом. Их же нельзя отпустить и пациентов с инсультами не принимать. Соответственно этот поток перераспределяется на областную больницу, значит персонала нужно больше, персонал перераспределяется туда. Механизмы разные. Часть персонала ЦГКБ будет отпущено в отпуск без содержания и трудоустроено туда. Поэтому вот эти истории, что всех разогнали, это не так они трудоустраиваются в другую больницу чтобы иметь юридически право там работать», — пояснил министр.