Часть медиков ЦГКБ отправляют в отпуск без содержания и снова принимают на работу

Врачи Центральной городской клинической больницы Калининграда будут отправлены в отпуск без содержания, а затем приняты на работу в другие медучреждения. Таков механизм перераспределения врачей по другим учреждениям. Об этом журналистам в субботу, 4 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«Персонал будет перераспределен по тем учреждениям, которые возьмут нагрузку. Ну к примеру там было отделение, которое занималось инсультом. Их же нельзя отпустить и пациентов с инсультами не принимать. Соответственно этот поток перераспределяется на областную больницу, значит персонала нужно больше, персонал перераспределяется туда. Механизмы разные. Часть персонала ЦГКБ будет отпущено в отпуск без содержания и трудоустроено туда. Поэтому вот эти истории, что всех разогнали, это не так они трудоустраиваются в другую больницу чтобы иметь юридически право там работать», — пояснил министр.Кравченко пообещал, что ни один медработник не потеряет работу, так как в системе их и так не хватает. К тому же лечить коронавирусных пациентов могут не только реаниматологи и пульмонологи, но и врачи других специальностей после соответствующей подготовки.
Напомним, Центральная городская клиническая больница Калининграда на ул. Летней постепенно освобождается от других направлений медицинской помощи, так на ее базе будет развернут резервный пункт приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
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