«Балтберегозащита» снова пытаться отменить стройэкспертизу променада в Светлогорске

Госучреждение «Балтберегозащита» пытается через апелляционную жалобу доказать, что проводить строительную экспертизы нового променада в Светлогорске не нужно. Подрядчик променада инициировал экспертизу, чтобы взыскать долг за его строительство. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда Калининградской области.

Согласно документам, 31 марта 2020 года жалобу «Балтберегозащиты» принял 13-й апелляционный суд в Санкт-Петербурге. Арбитраж в Калининграде жалобу госучреждения отклонил.

Напомним, в ходе рассмотрения дела между «Балтберегозащитой и компание «Геоизол» возник спор об объемах и по качеству работ при строительстве променада. Чтобы доказать свою правоту и взыскать порядка 200 млн руб., подрядчик готов заплатить за строительную экспертизу 2 млн руб. Суд разрешил ее начать в феврале. Ее продолжительность должна составить два месяца.

Тем временем власти региона считают, что отдельные работы при строительстве променада выполнены некачественно. Областной минстрой требует через суд от «Геоизол» за сорванные сроки неустойку в размере 47,4 млн руб.