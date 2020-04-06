Майстер: мы уже провели почти все соцвыплаты за март

Майстер: мы уже провели почти все соцвыплаты за март
Анжелика Майстер. Виталий Невар / Новый Калининград
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Почти все социальные выплаты, которые положены населению региона за март, уже проведены. Об этом журналистам в понедельник, 6 апреля, сообщила министр социальной политики региона Анжелика Майстер, передает корреспондент «Нового Калининграда». По её словам, обычно эти выплаты поступают в 15-20 числах следующего месяца, но на этот раз решено было произвести их чуть раньше.

«Было решено выплаты провести раньше, и мы уже провели практически все выплаты. В четверг-пятницу уходили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, и обычные, и повышенные выплаты <...> в размере 50 тыс. рублей ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Прошли все детские выплаты. То есть мы постарались максимально в этот момент поддержать семьи, воспитывающие детей, это прежде всего, конечно, выплаты многодетным семьям, это пособия на первого ребенка, федеральные пособия, региональные — они все ушли. В течение первых трех дней этой недели уйдут так называемые „взрослые“ выплаты, это различные компенсации, субсидии, их у нас много, более 70. Поэтому все эти выплаты уходят сейчас, и я думаю, что в течение ближайших дней они поступят на счета всех наших получателей», — сказала министр.

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