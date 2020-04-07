Среди 29 заболевших один ребенок и пятеро пожилых калининградцев

Среди 29 заболевших один ребенок и пятеро пожилых калининградцев
Виталий Невар / Новый Калининград
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29 случаев коронавирусной инфекции, о которых сообщает федеральный штаб, были выявлены в период с 1 по 5 апреля этого года. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 апреля, сообщили в областном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших один ребёнок, 12 человек в возрасте 19-45 лет, 9 человек в возрасте 46-65 лет. И только 5 человек — старше 65 лет. Все заболевшие изолированы, госпитализированы в инфекционный стационар. 

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе теперь официально зарегистрировано 48 случаев заболевания. 

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