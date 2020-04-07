В Калининградской области подтвердили 29 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе теперь официально зарегистрировано 48 случаев заболевания.
В России — 1154 новых случая в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. За сутки по России полностью выздоровели 88 человек.
Распределение новых случаев по регионам:
Москва — 697
Санкт-Петербург — 69
Московская область — 67
Брянская область — 32
Калининградская область — 29
Ставропольский край — 19
Пензенская область — 19
Ханты-Мансийский АО — 19
Ямало-Ненецкий АО — 18
Ивановская область — 14
Республика Дагестан — 13
Республика Коми — 11
Краснодарский край — 11
Волгоградская область — 11
Пермский край — 11
Тульская область — 10
Ростовская область — 8
Владимирская область — 7
Свердловская область — 7
Тюменская область — 7
Республика Ингушетия — 6
Саратовская область — 6
Орловская область — 5
Ярославская область — 5
Кабардино-Балкарская Республика — 5
Хабаровский край — 5
Калужская область — 4
Псковская область — 4
Республика Калмыкия — 4
Удмуртская Республика — 4
Омская область — 4
Белгородская область — 3
Карачаево-Черкесская Республика — 3
Чувашская Республика — 3
Иркутская область — 3
Республика Башкортостан — 2
Кировская область — 2
Ульяновская область — 2
Республика Северная Осетия — 1
Чеченская Республика — 1
Челябинская область — 1
Приморский край — 1
Республика Крым — 1
Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что в ближайшие дни должны быть подтверждены тесты еще 10 заболевших коронавирусной инфекцией жителей области.
Ранее Алиханов сообщал, что калининградские лаборатории выявили 40 случаев заражения коронавирусом, результаты исследований проверяют в Москве и Новосибирске. Как позднее уточнил министр здравоохранения области Александр Кравченко, положительных тестов в местных лабораториях 42 — это 19 уже подтвержденных случаев, и 23 еще не подтвержденных референс-центрами.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
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