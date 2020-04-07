В Калининградской области подтвердили 29 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе теперь официально зарегистрировано 48 случаев заболевания.

В России — 1154 новых случая в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. За сутки по России полностью выздоровели 88 человек.

Распределение новых случаев по регионам:

Москва — 697

Санкт-Петербург — 69

Московская область — 67

Брянская область — 32

Калининградская область — 29

Ставропольский край — 19

Пензенская область — 19

Ханты-Мансийский АО — 19

Ямало-Ненецкий АО — 18

Ивановская область — 14

Республика Дагестан — 13

Республика Коми — 11

Краснодарский край — 11

Волгоградская область — 11

Пермский край — 11

Тульская область — 10

Ростовская область — 8

Владимирская область — 7

Свердловская область — 7

Тюменская область — 7

Республика Ингушетия — 6

Саратовская область — 6

Орловская область — 5

Ярославская область — 5

Кабардино-Балкарская Республика — 5

Хабаровский край — 5

Калужская область — 4

Псковская область — 4

Республика Калмыкия — 4

Удмуртская Республика — 4

Омская область — 4

Белгородская область — 3

Карачаево-Черкесская Республика — 3

Чувашская Республика — 3

Иркутская область — 3

Республика Башкортостан — 2

Кировская область — 2

Ульяновская область — 2

Республика Северная Осетия — 1

Чеченская Республика — 1

Челябинская область — 1

Приморский край — 1

Республика Крым — 1

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что в ближайшие дни должны быть подтверждены тесты еще 10 заболевших коронавирусной инфекцией жителей области.



Ранее Алиханов сообщал, что калининградские лаборатории выявили 40 случаев заражения коронавирусом, результаты исследований проверяют в Москве и Новосибирске. Как позднее уточнил министр здравоохранения области Александр Кравченко, положительных тестов в местных лабораториях 42 — это 19 уже подтвержденных случаев, и 23 еще не подтвержденных референс-центрами.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.