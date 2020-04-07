Путин: пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден

Путин: пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден
Виталий Невар / Новый Калининград
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Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

России в ситуации с коронавирусом крайне важно учиться на чужих ошибках, а не на своих, подчеркнул глава государства. «Все решения должны быть соразмерны и адекватны угрозе распространения», — подчеркнул он. И добавил, что в борьбе с коронавирусом первоочередным является обеспечение безопасности и здоровья людей.

За последние сутки в России выявили 1154 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 29 — в Калининградской области. Умерли 11 человек, выздоровели 88.

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