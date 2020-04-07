Бабура рассказала, как в регионе проводится тестирование на коронавирус

Глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура рассказала, как в регионе проводится тестирование на коронавирусную инфекцию. По ее словам, это «достаточно длительное лабораторное исследование».



«То есть берется, как правило, мазок материала из носа и ротоглотки, далее материал поступает в лабораторию, проводится предварительная пробоподготовка — это достаточно длительный процесс, — и только после этого производится амплификация. Все это делается в наистрожайших условиях соблюдения биологической безопасности, но все-таки это длительный процесс, а проб много. Наша лаборатория Роспотребнадзора работает с теми пробами, которые поступают от больных, то есть лиц с симптомами заболевания, от больных пневмонией и от тех людей, которые находятся на изоляции как контактировавшие с заболевшими. Остальные две лаборатории, которые у нас сейчас работают, — это лаборатория Центра специализированных видов медицинской помощи и лаборатория ЦГКБ — проводят исследования здоровых, как мы считаем, людей. Это те люди, которые у нас стоят на медицинском наблюдении, и люди, вернувшиеся из-за рубежа», — рассказала она журналистам на брифинге во вторник, 7 апреля.

«Есть порядок. К примеру, если человек имеет пневмонию и у него положительный тест — мы говорим, что эта пневмония обусловлена коронавирусной инфекцией. Если мы говорим о том, что на контроле у нас находится «контактный» и у него получается отрицательный результат, то это ничего еще не значит — мы его дальше наблюдаем, и потом он обследуется на 10-й день контакта, когда он может оказаться положительным. Это порядок обследования на коронавирусную инфекцию, а не мгновенное проведение результатов; у данного инфекционного заболевания длительный инкубационный период», — добавила специалист.

Ранее областные власти сообщили, что одна из региональных лабораторий, делающих тесты на коронавирус, приобрела статус референс-центра, и возить материалы в Москву или Новосибирск для подтверждения больше не нужно. По словам Елены Бабуры, это лаборатория Роспотребнадзора, и теперь в ведомстве надеются, что смогут доводить до СМИ оперативную информацию обо всех подтвержденных случаях коронавирусной инфекции. Для подтверждения случая, по ее словам, теперь достаточно одного теста. «Если наша лаборатория говорит о положительном результате исследования, то этот результат является подтвержденным», — заключила Бабура.