В регионе не планируют из-за коронавируса переносить капремонт домов

В регионе не планируют из-за коронавируса переносить капремонт домов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области не планируют переносить сроки капитального ремонта домов из-за ситуации с распространением коронавируса. На большинстве объектов работы планируют начать в конце апреля — начале мая. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз на брифинге во вторник, 7 апреля.

«Мы исходили из того, что это тот инерционный строительный процесс, который невозможно остановить. Его нужно продолжать», — пояснил чиновник.

По его словам, сейчас проводятся соответствующие закупки и заключаются контракты с компаниями. «Я думаю, что как раз в конце апреля — начале мая подрядчики большим фронтом начнут выходить на работы», — сказал Черномаз.

Ранее в областном правительстве заявили, что жителей региона не планируют освобождать от платы за капремонт. При этом в Москве, Подмосковье и ряде других регионов на три месяца приостановили сбор взносов, чтобы снизить финансовую нагрузку на население во время пандемии.

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