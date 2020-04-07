В регионе не планируют из-за коронавируса переносить капремонт домов

В Калининградской области не планируют переносить сроки капитального ремонта домов из-за ситуации с распространением коронавируса. На большинстве объектов работы планируют начать в конце апреля — начале мая. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз на брифинге во вторник, 7 апреля.



«Мы исходили из того, что это тот инерционный строительный процесс, который невозможно остановить. Его нужно продолжать», — пояснил чиновник.

По его словам, сейчас проводятся соответствующие закупки и заключаются контракты с компаниями. «Я думаю, что как раз в конце апреля — начале мая подрядчики большим фронтом начнут выходить на работы», — сказал Черномаз.