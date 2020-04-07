Кроме Калининграда случаи коронавируса есть в двух муниципалитетах

Кроме Калининграда случаи коронавируса есть в двух муниципалитетах
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Карантина нет, работы нет: монолог калининградца, оштрафованного за чтение на лавке
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Помимо областного центра, случаи заражения коронавирусной инфекцией есть также в двух других муниципалитетах региона. Об этом на брифинге во вторник, 7 апреля, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Есть люди у нас, которые проживают у нас и в Балтийске, есть люди, которые проживают в Зеленоградске. Но в основном это жители Калининграда», — сказала Бабура.

Она также отметила, что все пациенты находятся в областной инфекционной больнице. «У нас нет ни одного человека [с коронавирусом], который не госпитализирован в условиях стационара», — пояснила главный санитарный врач области.

Ранее министр здравоохранения региона Александр Кравченко рассказывал, что коронавирус выявили у врача из Зеленоградска. По данным министерства, женщина недавно вернулась из заграничной поездки, где и заразилась.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter