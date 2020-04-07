Кроме Калининграда случаи коронавируса есть в двух муниципалитетах

Помимо областного центра, случаи заражения коронавирусной инфекцией есть также в двух других муниципалитетах региона. Об этом на брифинге во вторник, 7 апреля, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Есть люди у нас, которые проживают у нас и в Балтийске, есть люди, которые проживают в Зеленоградске. Но в основном это жители Калининграда», — сказала Бабура.

Она также отметила, что все пациенты находятся в областной инфекционной больнице. «У нас нет ни одного человека [с коронавирусом], который не госпитализирован в условиях стационара», — пояснила главный санитарный врач области.

Ранее министр здравоохранения региона Александр Кравченко рассказывал, что коронавирус выявили у врача из Зеленоградска. По данным министерства, женщина недавно вернулась из заграничной поездки, где и заразилась.