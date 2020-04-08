Новый случай коронавируса обнаружили у жителя региона, вернувшегося из-за границы

Новый случай заражения коронавирусом обнаружили у жителя Калининградской области, который вернулся из-за рубежа. До настоящего времени он находился на самоизоляции.



Пациента госпитализировали в инфекционный стационар. «Контактные с заболевшим взяты под медицинское наблюдение, они получили постановления о необходимости находиться в режиме изоляции на дому и проходят обследования в соответствии с установленным порядком», — сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в оперштабе региона.

По состоянию на 8 апреля в Калининградской области официально подтверждено 49 заболевших коронавирусом. Из них девять человек выздоровели. Помимо Калининграда инфицированные выявлены в Балтийске и Зеленоградске.