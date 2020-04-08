За нарушение самоизоляции оштрафованы двое калининградцев, рыбачивших в Южном парке

За нарушение самоизоляции оштрафованы двое калининградцев, рыбачивших в Южном парке
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде за нарушение режима самоизоляции оштрафованы двое местных жителей, которые ловили рыбу в водоеме в Южном парке. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Суд установил, что 6 апреля в 12:30 при отсутствии исключительных случаев для нахождения в общественном месте мужчины находились в парке «Южный» по ул. Аллея Смелых, где ловили рыбу на пруду.

В ведомстве отмечают, что калининградцы «тем самым не выполнили санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия в период осуществления на территории Калининградской области ограничительных мероприятий (карантина)». 

В судебном заседании калининградцы вину в совершении правонарушения признали и пояснили, что отправились на рыбалку, потому что «решили подышать свежим воздухом».

Изучив материалы дела, суд признал жителей Калининграда виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил каждому из них наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Как ранее писал «Новый Калининград», также 6 апреля читавшего на лавке книгу калининградца оштрафовали на 15 тыс. рублей по той же самой статье КоАП РФ.

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