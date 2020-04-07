Читавшего книгу на набережной калининградца оштрафовали за несоблюдение самоизоляции

Читавшего книгу на набережной калининградца оштрафовали за несоблюдение самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителя Калининграда оштрафовали на за нарушение режима самоизоляции при возникновении угрозы распространения заболевания. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Ленинградском районном суде.

По данным ведомства, 6 апреля 2020 года суд вынес постановление о привлечении калининградца к административной ответственности за нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. «Житель города Калининграда был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило», — сообщили в Ленинградском районном суде.

Согласно постановлению, копия которого опубликована в соцсетях, 6 апреля протокол на мужчину составили сотрудники полиции, заставшие его сидящим на лавочке на набережной Верхнего озера и читающим книгу. В судебном заседании калининградец вину не признал и заявил, что «нарушений с его стороны допущено не было, поскольку он свободен в передвижении и режим ЧС на территории РФ не введен».

До недавнего внесения поправок в Административный кодекс полицейские в Калининградской области также штрафовали нарушителей режима самоизоляции, но квалифицировали действия местных жителей по другим статьям — 19.3 и 19.4 КоАП РФ. Так, в конце марта в Балтийске был оштрафован калининградец, гуляющий по променаду.

«Погода хорошая. Смотрю, и на озерах, и бегуны — хватает работы, чтобы просить идти домой. Потому что мы больше, конечно, на профилактику работаем. Но тот, кто не понимает, конечно, принимаются меры. А так в основном уговариваем», — сообщила «Новому Калининграду» глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

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