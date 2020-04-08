Мэрия отменила все торжественные мероприятия в честь годовщины штурма Кенигсберга

Мэрия отменила все торжественные мероприятия в честь годовщины штурма Кенигсберга
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда отменили все запланированные на 9 апреля торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины штурма Кенигсберга. Об этом в среду, 8 апреля, сообщается на официальной странице горадминистрации в Facebook.

Как пояснили в мэрии, такое решение связано пандемией коронавируса. «Поэтому завтра никаких официальных возложений, шествий, концертов или фейерверков не будет», — говорится в публикации.

В администрации поздравляют со знаковой датой всех горожан, в том числе ветеранов.

Напомним, ранее стало известно об отмене 9 апреля салюта в центре города. Исполнение контракта стоимостью в 1 млн руб. пока перенесли на 9 мая.

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