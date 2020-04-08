Путин распорядился автоматически продлевать россиянам паспорта и водительские права

Владимир Путин распорядился разработать схему автоматического продления действия удостоверяющих личность документов на три месяца. Об этом президент заявил в среду, 8 апреля, на совещании с главами регионов.



«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», — обратился к кабмину глава государства.

Напомним, в связи с продлением на неделю режима самоизоляции большинство услуг МФЦ в Калининградской области останутся недоступными. Выдача и замена паспортов гражданина РФ, а также водительских прав осуществляется только по предварительной записи.