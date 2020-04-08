Сбербанк: с 9 апреля все отделения переходят на стандартный режим работы

Сбербанк: с 9 апреля все отделения переходят на стандартный режим работы
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 9 апреля Сбербанк переводит все свои отделения на стандартный режим работы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение крупнейшего российского банка.

«Качество обслуживания клиентов и их комфорт, тем более в такой непростой период, как сейчас, стоят для нас на первом месте. Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

Обслуживание юридических лиц также будет осуществляться по стандартному графику.

При этом банк по-прежнему рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения коронавирусом.

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