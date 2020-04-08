Янтарный комбинат: пока не работаем до 13 апреля

Янтарный комбинат пока не планирует возобновлять производство до 13 апреля. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе предприятия.
Также на предприятии отметили, что никаких новых распоряжений после выхода постановления областного правительства о разрешении добывающим предприятиям работать в обычном режиме в период нерабочих днях пока не выносилось.
Янтарный комбинат остановил производство в конце марта.Ранее стало известно, что «Автотор» намерен запустить свои заводы 13 апреля, посте выходы постановления, разрешающего автопрому работать в нерабочие дни.
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