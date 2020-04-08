Кардиоцентр в Родниках возобновил прием в поликлинике, закрытой на карантин

Кардиоцентр в Родниках возобновил прием в поликлинике, закрытой на карантин
Виталий Невар / Новый Калининград
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Накануне кардиоцентр в Родниках возобновил амбулаторно-поликлинический прием сообщается на сайте медучреждения.

Пока прием ведется по направлениям медицинских учреждений, оказание платных услуг будет возобновлено позже, отмечается на сайте. Также там говорится о необходимости измерить температуру перед тем, как отправляться в кардиоцентр, если она выше 37 градусов, посещать поликлинику нельзя — то же самое при признаках ОРВИ (насморке, кашле, першении в горле). «В этих ситуациях, пожалуйста, оставайтесь дома и свяжитесь со специалистами вашей поликлиники по месту жительства для выяснения причин плохого самочувствия и назначения лечения.

В нашем Центре проведены все необходимые мероприятия для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Соблюдаются повышенные меры предосторожности. В связи с этим, будьте, пожалуйста, готовы к мониторингу вашего состояния медицинскими работниками Центра до входа в поликлинику», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники кардиоцентра были отправлены на карантин из-за «коронавирусного» пациента.

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