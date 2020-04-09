В «Спаре» рассказали, когда цены на лимоны и имбирь вернутся к обычному уровню

Рост цен на имбирь и лимоны связан с изменением мировой конъюнктуры цен. В мае ожидается снижение цен на цитрусовые в Калининградской области в связи с поставкой нового урожая в Калининградскую область из Южной Америки. Об этом в себя на странице в Facebook написал совладелец калининградской торговой сети «Спар» Олег Пономарев.



«Что касается пресловутых имбиря и лимонов, то они в России почти не растут и их цена зависит от конъюнктуры мирового рынка. Мы ищем везде, где можно и обеспечиваем лучшие цены в области на эти продукты. Турция объявила лимон стратеческим товаром (как мы гречку) и запретила экспорт, но мы уже запланировали поставки цитрусовых нового урожая в мае из Южной Америки. В мае цены вернутся на обычный уровень», — написал Пономарев.