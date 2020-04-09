В «Спаре» рассказали, когда цены на лимоны и имбирь вернутся к обычному уровню

В «Спаре» рассказали, когда цены на лимоны и имбирь вернутся к обычному уровню
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Рост цен на имбирь и лимоны связан с изменением мировой конъюнктуры цен. В мае ожидается снижение цен на цитрусовые в Калининградской области в связи с поставкой нового урожая в Калининградскую область из Южной Америки. Об этом в себя на странице в Facebook написал совладелец калининградской торговой сети «Спар» Олег Пономарев.

«Что касается пресловутых имбиря и лимонов, то они в России почти не растут и их цена зависит от конъюнктуры мирового рынка. Мы ищем везде, где можно и обеспечиваем лучшие цены в области на эти продукты. Турция объявила лимон стратеческим товаром (как мы гречку) и запретила экспорт, но мы уже запланировали поставки цитрусовых нового урожая в мае из Южной Америки. В мае цены вернутся на обычный уровень», — написал Пономарев.

Ранее Федеральная антимонопольная служба прогнозировала «стабилизацию» цен на имбирь в ближайшее время. Как отмечали в службе, пандемия коронавируса спровоцировала ажиотажный спрос на имбирь и лимоны.

Как пояснил «Новому Калининграду» замглавы сети «Спар» Алексей Елаев, практически весь имбирь производится в Китае и тот долго не отгружал контейнеры в Европу, через которую груз попадал в Калининград. Сейчас имбирь в Калининграде стоит порядка 700 руб. за кг и его стоимость объясняется высокими ценами на него в Нидерландах, где его закупают местные сети. Корректировка цены ожидается также в мае.

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