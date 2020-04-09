На автовокзале в Калининграде намерены измерять температуру пассажирам

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 10 апреля на автовокзале Калининграда вводится температурный мониторинг пассажиров. Об этом сообщается на сайте областного правительства.



Процедуру намерены осуществлять при помощи бесконтактных термометров при выходе людей на перроны. Граждан с повышенной температурой будут направлять к медицинским работникам. При этом предусматривается возвращение стоимости билетов.

«В связи с возможным увеличением времени проверки руководство предприятия просит пассажиров заблаговременно прибывать на автовокзал», — отмечается в сообщении.