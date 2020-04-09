Главное о коронавирусе в четверг, 9 апреля

Главное о коронавирусе в четверг, 9 апреля
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 3 новых случая коронавируса. Все заболевшие — женщины. Всего в регионе насчитывается 52 заражённых, из них 9 выздоровели. В России к сегодняшнему дню зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За последние сутки заболели 1459 человек.За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. В мире число заболевших перевалило за 1,5 млн человек.

В Калининградской области запустили горячую линию, по которой можно узнать о необходимости проведения тестирования на коронавирус. Позвонить можно в любое время суток по телефону: 8 (4012) 57-80-20. Власти Калининграда выделяют четыре миллиона рублей на закупку антисептиков для обработки улиц и остановок. На городском автовокзале собираются измерять температуру всем пассажирам. Тех, у кого она будет повышена, отправят к медикам. Деньги за билет в этом случае обещают вернуть.

В Австралии тестируют препарат, способный подавлять коронавирус. В РАН считают, что «реальные лекарства» для лечения болезни появятся не раньше, чем через 1,5-2 года.

Польша продлила карантинные ограничения, в том числе и закрытие границ, ещё на две недели. Число подтверждённых случаев заражения в республике превысило 5200 человек. Власти решили обязать жителей со следующей недели носить маски в общественных местах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что бюджет страны сильно пострадает из-за коронавируса и падения нефтегазовых доходов. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, тем временем, считает, что не стоит помогать деньгами на выплату зарплат «замороженному» гостиничному бизнесу. Мол, сотрудники всё равно сидят дома, так что лучше им дать другую работу. Всего в условиях кризиса правительство региона готово направить на поддержку бизнеса 752 млн рублей. А в Гусеве власти предлагают местным жителям вырастить картофель для собственных нужд на общественных огородах.

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