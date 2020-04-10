«Застрявшие» в Германии и Польше автомобили калининградцев вывозят грузовыми машинами

Автомобили жителей Калининградской области, которые они не смогли забрать из аэропортов после закрытия границ, начали вывозить грузовым транспортом. Услугу предлагают в социальных сетях в группах для путешественников.

Как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» представитель одной из транспортных компаний региона, чаще всего машины забирают из польских аэропортов Шопен и Модлин. Стоимость услуги обговаривается с каждым клиентом индивидуально.

«Владелец автомобиля передаёт нам талон на парковку, который он получил, когда оставлял машину в аэропорту, свидетельство о регистрации и оформляет доверенность. Мы, соответственно, загружаем машины, делаем транспортные документы и доставляем автомобили клиентам», — пояснил собеседник.