«Застрявшие» в Германии и Польше автомобили калининградцев вывозят грузовыми машинами

Автомобили жителей Калининградской области, которые они не смогли забрать из аэропортов после закрытия границ, начали вывозить грузовым транспортом. Услугу предлагают в социальных сетях в группах для путешественников.
Как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» представитель одной из транспортных компаний региона, чаще всего машины забирают из польских аэропортов Шопен и Модлин. Стоимость услуги обговаривается с каждым клиентом индивидуально.
«Владелец автомобиля передаёт нам талон на парковку, который он получил, когда оставлял машину в аэропорту, свидетельство о регистрации и оформляет доверенность. Мы, соответственно, загружаем машины, делаем транспортные документы и доставляем автомобили клиентам», — пояснил собеседник.Как сообщала ранее руководитель областного агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова, после закрытия государствами границ в рамках борьбы с коронавирусом большинство жителей региона успели вернуться домой. «Самая сложная ситуация — с дальним зарубежьем и там, где были вылеты из аэропортов стран, которые сейчас закрыли границы», — поясняла Иванова в конце марта. При этом отдельные путешественники сетовали, что при возвращении не смогли забрать свои автомобили с парковок иностранных аэропортов.
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