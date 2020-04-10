Эксперт: рост выявляемости случаев коронавируса в РФ связан с новыми тест-системами

Рост числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России обусловлен в том числе появлением новых тест-систем, которые применяются для его выявления. Об этом сообщает в пятницу, 10 апреля, ТАСС со ссылкой на главу отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.



«Мы видим рост числа выявленных случаев из-за того, что у нас появились новые тест-системы, которые активно стали применяться буквально на этой неделе. С этим может быть связан [рост числа зараженных]. Мы и ожидали прирост. Конечно, мы еще на этой неделе видели прирост и за счет того периода, который был до введения самоизоляции», — сказала она.

По словам Руженцовой, ситуация с распространением коронавируса в России «выйдет на плато» примерно через 10-14 дней. «Далее ситуация сильно будет зависеть от погодных условий, влажности, температуры, соблюдения гражданами рекомендованного режима», — добавила эксперт.