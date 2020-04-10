Областные власти сказали, сколько компаний простаивают из-за карантина

Областные власти сказали, сколько компаний простаивают из-за карантина
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Приехавшего из Израиля калининградца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение изоляции
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области не работают из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением инфекции коронавируса, порядка 9,1 тыс. предприятий. Об этом «Новому Калининграду» со ссылкой на предварительную экспертную оценку сообщили в пресс-службе областного правительства.

«По экспертной предварительной оценке, порядка 9,1 тыс. предприятий (организаций) приостановили деятельность на период „карантина“ (торговля, общепит, туризм, культура, спорт, частично промышленность, предприятия оказывающие услуги населению)», — отметили в пресс-службе.

Данных о числе сотрудников на неработающих предприятиях в правительстве области нет.

Ограничительные мероприятия были введены в Калининградской области в марте. 7 апреля на фоне общероссийской кампании регионов по снятию ограничений на работу промышленных и иных предприятий, областное правительство разрешило работать отдельным отраслям.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter