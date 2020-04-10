Областные власти сказали, сколько компаний простаивают из-за карантина

В Калининградской области не работают из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением инфекции коронавируса, порядка 9,1 тыс. предприятий. Об этом «Новому Калининграду» со ссылкой на предварительную экспертную оценку сообщили в пресс-службе областного правительства.
«По экспертной предварительной оценке, порядка 9,1 тыс. предприятий (организаций) приостановили деятельность на период „карантина“ (торговля, общепит, туризм, культура, спорт, частично промышленность, предприятия оказывающие услуги населению)», — отметили в пресс-службе.
Данных о числе сотрудников на неработающих предприятиях в правительстве области нет.Ограничительные мероприятия были введены в Калининградской области в марте. 7 апреля на фоне общероссийской кампании регионов по снятию ограничений на работу промышленных и иных предприятий, областное правительство разрешило работать отдельным отраслям.
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