Алиханов: в Калининграде подтвержден коронавирус у врача детской поликлиники

У врача-педиатра второго отделения детской поликлиники № 6 в Калининграде выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил на брифинге в четверг, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Коронавирусная инфекция подтверждена также у ее коллеги, сказал Алиханов.

Ранее стало известно, что отделение детской поликлиники по ул. Леонова закрывалось на дезинфекцию. Источник в сфере здравоохранения сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что заболела участковый врач, заразившаяся от родных, и медсестра, с которой она работала.