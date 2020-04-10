Алиханов: два жителя региона с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Два жителя региона, у которых выявлен коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам в пятницу, 10 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Два человека сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Используются в том числе искусственные аппараты вентиляции лёгких для поддержания жизнедеятельности. Скорее всего, в ближайшее время у нас будет подтверждено ещё несколько случаев заражения», — сказал Алиханов.

По состоянию на 10 апреля в Калининградской области выявили 62 случая заражения коронавирусом. Девять человек выздоровели, один скончался. От инфекции умер 70-летний мужчина, находившийся на лечении в больнице Минобороны.