В Литве решили перенести начало учебного года

В Литве решили перенести начало учебного года
Денис Туголуков / Новый Калининград
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В Литве новый учебный год начнётся не с 1 сентября, а с 14-го. Об этом заявил министр образования соседней республики Альгирдас Монкявичюс, сообщает Regnum.

Власти также решили перенести выпускные экзамены. Они состоятся между 22 июня и 21 июля. «Июнь станет месяцем, когда абитуриенты смогут вживую участвовать в консультациях [о поступлении в вузы]», — сказал министр. Он также удовлетворительно оценил дистанционное обучение, на которое учебные заведения Литвы перешли две недели назад.

По данным на 10 апреля, в республике подтверждено 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 22 человека скончались.

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