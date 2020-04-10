В Литве решили перенести начало учебного года

В Литве новый учебный год начнётся не с 1 сентября, а с 14-го. Об этом заявил министр образования соседней республики Альгирдас Монкявичюс, сообщает Regnum.



Власти также решили перенести выпускные экзамены. Они состоятся между 22 июня и 21 июля. «Июнь станет месяцем, когда абитуриенты смогут вживую участвовать в консультациях [о поступлении в вузы]», — сказал министр. Он также удовлетворительно оценил дистанционное обучение, на которое учебные заведения Литвы перешли две недели назад.