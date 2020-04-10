Приставы предлагают отсрочить на полгода взыскание долгов с физлиц и малого бизнеса

В России рассматривается возможность на полгода отсрочить взыскание долгов с граждан и малого бизнеса. Соответствующие планы обсуждает Федеральная служба судебных приставов обсуждает с Минюстом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора ведомства Дмитрия Аристова.

«Мы сейчас совместно с министерством юстиции, другими государственными органами обсуждаем вопросы по реализации возможных исполнительных гарантий. По нашему мнению, они могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса», — сказал он на Петербургском юридическом онлайн-форуме.

ФССП также обдумывает возможность исключить до конца 2020 года «выход в адрес должника и арест его имущества, в том числе с его изъятием» — во избежание непосредственного контакта приставов с должниками.