В отделах ЗАГС Калининградской области приостановили торжественную регистрацию брака

В отделах ЗАГС Калининградской области приостановили торжественную регистрацию брака
Кирилл Клейков / Новый Калининград
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В рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, в отделах ЗАГС Калининградской области с 12 апреля до 1 июня приостанавливают регистрацию брака в торжественной обстановке. Об этом сообщается на сайте областного агентства.

В исключительных случаях, если дату изменить невозможно, брак будут регистрировать в присутствии жениха и невесты, без гостей. Выездные регистрации отменены до особого распоряжения.

Отделы ЗАГС проводят юридически значимые действия по предварительной записи через электронную почту, портал госуслуг и по телефону. Торжественную регистрацию рождения и проведение юбилеев супружеской жизни также отменили до особого распоряжения.

Ранее министерство юстиции РФ предложило приостановить в регионах регистрации и расторжения браков в связи с пандемией коронавируса. Уже назначенные даты церемоний порекомендовали «перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020)».

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