В выходные в регионе снова ограничат въезд в приморские города

В предстоящие выходные в Калининградской области снова будут ограничивать въезд в приморские города. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в беседе с журналистами в пятницу, 10 апреля.

«Порядок допуска в приморские города у нас сохраняется, на выходные мы так же будем его ограничивать и просим не посещать приморские города», — прокомментировал глава региона.

Ранее Антон Алиханов сообщил, что режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области, введённый в рамках борьбы с коронавирусом, решили продлить ещё на неделю — до 19 апреля. В прошлые выходные власти ограничивали доступ на автомобилях во все приморские муниципалитеты Калининградской области. Въезд в города разрешался по прописке либо при подтверждении права собственности на жилье. Начиная с пятницы, на въездах в Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск дежурили сотрудники ГИБДД.