В УМВД рассказали, какие штрафы грозят калининградцам, поехавшим погулять на море

С 3-го по 6-е апреля на въездах во все приморские города Калининградской области — Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск будут дежурить сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



«Попасть в вышеуказанные города смогут исключительно те граждане, у которых есть местная прописка либо документы о праве собственности в конкретном городе», — поясняют в релизе.

В полиции предупреждают, что нарушителей запрета ожидает ожидает административное наказание, предусмотренное ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Штраф составит от 15 до 45 тыс. рублей.





Как ранее сообщили в региональном оперативном штабе, доступ на автомобилях во все приморские муниципалитеты Калининградской области в предстоящие выходные будет осуществляться по прописке либо при подтверждении права собственности на жилье.