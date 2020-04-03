В УМВД рассказали, какие штрафы грозят калининградцам, поехавшим погулять на море

В УМВД рассказали, какие штрафы грозят калининградцам, поехавшим погулять на море
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Главное о коронавирусе в пятницу, 3 апреля
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С 3-го по 6-е апреля на въездах во все приморские города Калининградской области — Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск будут дежурить сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Попасть в вышеуказанные города смогут исключительно те граждане, у которых есть местная прописка либо документы о праве собственности в конкретном городе», — поясняют в релизе.

В полиции предупреждают, что нарушителей запрета ожидает ожидает административное наказание, предусмотренное ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Штраф составит от 15 до 45 тыс. рублей. 


Как ранее сообщили в региональном оперативном штабе, доступ на автомобилях во все приморские муниципалитеты Калининградской области в предстоящие выходные будет осуществляться по прописке либо при подтверждении права собственности на жилье. 

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