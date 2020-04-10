Роспотребнадзор: иммунитет к коронавирусу есть у 3% россиян

Роспотребнадзор: иммунитет к коронавирусу есть у 3% россиян
Виталий Невар / Новый Калининград
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Массовое тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19 не должно выявить наличие иммунитета к нему у большинства россиян. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Коммерсантъ».

Руководитель ведомства сообщила, что по итогам тестовой проверки иммунитет к коронавирусу был выявлен только у 3% людей. По словам Поповой, после регистрации отечественной тест-системы первыми обследуют медицинских работников. Сейчас она используется как исследовательская.

«Мы её в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд "Сапсан" Москва — Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет»,— рассказала Анна Попова.

В России за последние сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заразившихся достигло 11 917. В Калининградской области по состоянию на 10 апреля выявили 62 случая заражения коронавирусом. Девять человек выздоровели, один скончался. От инфекции умер 70-летний мужчина, находившийся на лечении в больнице Минобороны.

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