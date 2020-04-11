В Калининградской области подтвердили три новых случая заражения коронавирусом

В Калининградской области подтвердили три новых случая заражения коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Количество выздоровевших от коронавируса в регионе выросло до 16
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По состоянию на субботу, 11 апреля, в Калининградской области выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе достигло 65.

По данным оперштаба Москвы, за последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов. По состоянию на 11 апреля в стране зарегистрировано в общей сложности 13 584 случая коронавируса в 82 регионах.

Распределение новых случаев по регионам:

Москва — 1030

Московская область — 152

Санкт-Петербург — 80

Нижегородская область — 33

Брянская область — 26

Республика Дагестан — 26

Республика Башкортостан — 25

Республика Татарстан — 23

Ульяновская область — 22

Курская область — 21

Красноярский край — 21

Рязанская область — 17

Ставропольский край — 14

Краснодарский край — 13

Свердловская область — 13

Республика Калмыкия — 9

Ростовская область — 9

Ямало-Ненецкий АО — 9

Чеченская Республика — 8

Тюменская область — 8

Алтайский край — 8

Тверская область — 7

Чувашская Республика — 7

Новосибирская область — 7

Владимирская область — 6

Калужская область — 6

Кировская область — 6

Челябинская область — 6

Орловская область — 5

Ленинградская область — 5

Волгоградская область — 5

Камчатский край — 5

Смоленская область — 4

Липецкая область — 3

Калининградская область — 3

Кабардино-Балкарская Республика — 3

Республика Хакасия — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Приморский край — 3

Ивановская область — 2

Иркутская область — 2

Амурская область — 2

Вологодская область — 1

Самарская область — 1

Саратовская область — 1

Республика Бурятия — 1

Кемеровская область — 1

Хабаровский край — 1

Севастополь — 1

По данным региональных властей, в Калининградской области двенадцать заболевших новым коронавирусом выздоровели, один скончался. Как стало известно 10 апреля, от инфекции умер 70-летний мужчина, находившийся на лечении в больнице Минобороны.

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