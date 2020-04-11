В Калининградской области подтвердили три новых случая заражения коронавирусом

По состоянию на субботу, 11 апреля, в Калининградской области выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе достигло 65.
По данным оперштаба Москвы, за последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов. По состоянию на 11 апреля в стране зарегистрировано в общей сложности 13 584 случая коронавируса в 82 регионах.
Распределение новых случаев по регионам:
Москва — 1030
Московская область — 152
Санкт-Петербург — 80
Нижегородская область — 33
Брянская область — 26
Республика Дагестан — 26
Республика Башкортостан — 25
Республика Татарстан — 23
Ульяновская область — 22
Курская область — 21
Красноярский край — 21
Рязанская область — 17
Ставропольский край — 14
Краснодарский край — 13
Свердловская область — 13
Республика Калмыкия — 9
Ростовская область — 9
Ямало-Ненецкий АО — 9
Чеченская Республика — 8
Тюменская область — 8
Алтайский край — 8
Тверская область — 7
Чувашская Республика — 7
Новосибирская область — 7
Владимирская область — 6
Калужская область — 6
Кировская область — 6
Челябинская область — 6
Орловская область — 5
Ленинградская область — 5
Волгоградская область — 5
Камчатский край — 5
Смоленская область — 4
Липецкая область — 3
Калининградская область — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Республика Хакасия — 3
Республика Саха (Якутия) — 3
Приморский край — 3
Ивановская область — 2
Иркутская область — 2
Амурская область — 2
Вологодская область — 1
Самарская область — 1
Саратовская область — 1
Республика Бурятия — 1
Кемеровская область — 1
Хабаровский край — 1
Севастополь — 1
По данным региональных властей, в Калининградской области двенадцать заболевших новым коронавирусом выздоровели, один скончался. Как стало известно 10 апреля, от инфекции умер 70-летний мужчина, находившийся на лечении в больнице Минобороны.
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